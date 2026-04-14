Juan Jesus ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha ammesso di non aver disputato una buona partita a Parma, assumendosi la responsabilità della sua prestazione. La gara disputata l’altro ieri ha visto il difensore non al suo solito livello, portando così a una riflessione sulla sua performance in questa occasione. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Volendo usare un eufemismo, potremmo dire che la partita disputata l’altro ieri da Juan Jesus non sia stata esattamente la migliore da quando veste la nostra amata maglia. Volendo togliere gli eufemismi di mezzo, potremmo dire che è stata a tutti gli effetti disastrosa, tanto da convincere Conte a sostituirlo a inizio secondo tempo con Sam Beukema. L’errore di lettura che ha portato al gol di Strefezza dopo nemmeno un minuto gli è costato caro, con le pagelle dei quotidiani sportivi che hanno visto fioccare i 5. La Gazzetta scriveva che: “legge male il primo lancio e lascia via libera a Strefezza: erroraccio. E fatica su quel lato, tanto che Conte lo toglie dopo un tempo”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juan Jesus su Instagram: “A Parma non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità”

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