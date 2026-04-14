Jorginho chiude la polemica | svelata la verità su Chappell Roan

Il calciatore ha dichiarato di non aver mai avuto comportamenti intimidatori nei confronti della figlia di Chappell Roan e della moglie di Pascal Duvier, smentendo le accuse che avevano generato polemiche. Dopo settimane di tensione, l’atleta ha affermato che si è trattato di un malinteso e ha chiarito la propria posizione senza ulteriori commenti. La vicenda si conclude così con una spiegazione ufficiale.

Il calciatore Jorginho ha finalmente chiarito la controversia che lo ha coinvolto con la cantante Chappell Roan e il custode Pascal Duvier, ammettendo che l’accusa di un approccio intimidatorio verso la figlia Ada e la moglie Catherine Harding era frutto di un equivoco. La vicenda, esplosa circa un mese fa, si è conclusa dopo che i diretti interessati hanno verificato le reali dinamiche del contatto avvenuto durante una colazione in hotel. Tutto ha avuto inizio quando l’atleta aveva espresso forte preoccupazione per la sicurezza della propria famiglia, sostenendo che un uomo adulto addetto alla vigilanza avesse avvicinato in modo minaccioso la piccola Ada, figlia di Catherine Harding e dell’ex attore Jude Law.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jorginho chiude la polemica: svelata la verità su Chappell Roan Jorginho attacca la popstar Chappell Roan: “Hai fatto piangere mia figlia"Polemica via social per l'ex centrocampista della Nazionale italiana Jorginho, oggi al Flamengo dopo due anni all'Arsenal. Il bodyguard coinvolto nell’affaire Jorginho “scagiona” Chappell Roan: «Mi assumo la piena responsabilità»La guardia di sicurezza Pascal Duvier, al centro della bufera per aver presumibilmente rimproverato l’undicenne Ada Law -figlia di Jude Law e...