Al Vinitaly, il produttore noto per i suoi vini nei Colli orientali del Friuli ha avviato la sua presenza già sabato, partecipando all’evento internazionale OperaWine, in cui i vini sono stati scelti dal magazine Wine Spectator. Il suo rapporto con l’Italia si riflette nella passione per il vino e nella volontà di mettere radici in questo territorio. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra produttori e appassionati di tutto il mondo.

Il Vinitaly di Joe Bastianich, produttore dei Colli orientali del Friuli, è iniziato già sabato, nella vetrina internazionale di OperaWine, con i vini selezionati da Wine Spectator. Fra questi c’era anche il Vespa Bianco 2018. Per il vulcanico imprenditore nel mondo della ristorazione, volto televisivo da Masterchef a Foodish, anche musicista, l’azienda vinicola che ne porta il n ome è legata soprattutto alle radici. Ne ha parlato, dialogando con il vicedirettore de il Resto Del Carlino Valerio Baroncini, a Cantina Qn. Bastianich, lei è produttore in Friuli Venezia Giulia, territorio cui ha rivolto tanta attenzione. “È un grande orgoglio della mia vita.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Joe Bastianich: “Il vino, il mio orgoglio. Ho creato radici in Italia”

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