Jensen Ackles calvo in una barberia in India | la reazione di Antony Starr di The Boys è virale

Durante un’intervista promozionale per la serie televisiva The Boys, Antony Starr ha reagito con risate a una foto di Jensen Ackles senza capelli, scattata in una barberia in India. La scena è diventata rapidamente virale sui social media, attirando l’attenzione di molti utenti. La foto mostra Ackles con la testa rasata, suscitando reazioni divertite e sorprendenti tra i fan e gli spettatori.

Un momento totalmente fuori controllo, diventato virale in poche ore. Durante un’ intervista promozionale per The Boys, Antony Starr non è riuscito a trattenere le risate davanti a una foto assurda del collega Jensen Ackles. L’immagine mostrava Ackles completamente calvo. Ed è importante precisare che non si tratta di una scena della serie: dietro c’è una storia reale, bizzarra e in parte inspiegabile. Durante l’intervista di cui sopra, pensata per promuovere la nuova ed attesissima ultima stagione della serie, ai due attori viene mostrata una foto che nessuno dei due si aspettava. Si tratta di un’immagine “ prima e dopo ” utilizzata in una barberia di Mumbai, in India, per pubblicizzare trattamenti di trapianto di capelli.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Jensen Ackles “calvo” in una barberia in India: la reazione di Antony Starr di The Boys è virale The Boys, arriva lo spin-off Vought Rising che svela le origini di Soldatino, Jensen Ackles: "Sarà diverso"Lo spin-off Vought Rising espande l'universo di The Boys con un prequel ambientato negli anni '50. Patriota diventa surfista: Antony Starr di The Boys guiderà la serie Netflix BreakersL'interprete di Patriota si prepara a diventare un misterioso guru del surf nella sua prossima fatica, una serie prodotta da Netflix. Jensen Ackles conferma che il prequel di The Boys, Vought Rising, è stato sviluppato per avere più di una stagione - facebook.com facebook