Jahmi'us Ramsey, attualmente il miglior marcatore del campionato e candidato al titolo di MVP, ha dichiarato che si trova in Italia grazie a un intervento divino. La guardia statunitense ha affermato di voler portare la squadra di Trieste ai playoff, con l’obiettivo di vincere partite importanti. Dopo questa esperienza, Ramsey ha affermato di voler tornare in Nba.

Un giocatore come Jahmi’us Ramsey in Italia non ce l’ha nessun altro. Candidato mvp della Serie A, è il capocannoniere con 19,9 punti di media, non sparacchiando ma con un’efficienza (60% da due, 40% da tre) che ne racconta il livello superiore. Sulle sue spalle Trieste ha costruito una stagione da playoff, riaccesa adesso dopo mesi complessi: conquistando il derby a Udine che non si giocava in Serie A da 22 anni ha ritrovato due successi di fila che non infilava da febbraio e una vittoria in trasferta che mancava da cinque mesi e mezzo. La luce di Ramsey non si è mai spenta e basta averlo sentito parlare una volta per capire che lui la spiegherà come la luce della fede.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jahmi'us Ramsey: "Dio mi ha portato in Italia. Ora vinco con Trieste, poi torno in Nba"

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20 punti, 4 assist e 22 di valutazione per Jahmi'us Ramsey nella vittoria di Trieste vs Udine #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook

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