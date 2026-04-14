Jaecoo 5 come va lo slanciato SUV con sistema ibrido SHS-H | primo contatto

Il Viola Park si trova nel comune di Bagno a Ripoli ed è un centro sportivo di nuova costruzione. La struttura si distingue per un design moderno e si sviluppa in un’area dedicata alle attività sportive. La realizzazione del progetto è stata portata avanti senza coinvolgimenti di figure pubbliche o enti esterni. La costruzione rappresenta un investimento nel settore sportivo locale, con un’attenzione particolare alle esigenze delle squadre e dei tifosi.

Il Viola Park si staglia all'orizzonte come un’architettura del futuro, un avveniristico centro sportivo che sorge nel comune di Bagno a Ripoli, fortemente voluto dallo scomparso presidente dell'ACF Fiorentina, Rocco B. Commisso, al quale è anche dedicato. Varcare i cancelli di questo "fortino" viola e gigliato significa immergersi in un'atmosfera dove si respira un'ambizione tangibile, fatta di programmazione e visione a lungo termine. È lo stesso spirito che anima Omoda & Jaecoo, il giovane marchio del gruppo Chery che, dal suo debutto in Italia nel 2024, ha intrapreso una scalata costante, arrivando a sfiorare il 2% di quota di mercato all'inizio del 2026.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jaecoo 5, come va lo slanciato SUV con sistema ibrido SHS-H: primo contatto Jaecoo 5 2026: alla SCOPERTA del NUOVO SUV COMPATTO. BENZINA, IBRIDO o elettrico, DA 24.500 euro Dacia Duster, primo contatto con il SUV che abbina il 4x4 con l’ibrido - GPLSulle strade della Costa Azzurra abbiamo saggiato le qualità della nuova Dacia Duster nella versione 4x4 abbinata al motore Hybrid-G 150 Dacia Duster... Omoda 7 SHS-P. Il Suv di alta qualità con il super ibridodi Francesco Forni Omoda 7 SHS-P si presenta nel segmento dei Suv medi con una proposta plug-in hybrid che abbina spazio per la famiglia, tecnologia...