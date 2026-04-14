I dati dell’Ispra aggiornati al 2024 rivelano una diminuzione delle emissioni di CO2 in Italia, segnando un miglioramento nelle emissioni di gas serra. Tuttavia, nella regione Lombardia si registra un aumento consistente delle polveri PM10, con livelli che superano le soglie consentite. La situazione ambientale presenta così una differenza significativa tra le varie aree del paese, con alcune zone che migliorano e altre che continuano a registrare criticità.

I dati dell’Ispra aggiornati al 2024 mostrano un quadro ambientale a due velocità: mentre le emissioni di gas serra in Italia calano del 3,6% rispetto all’anno precedente, la Lombardia affronta una deriva preoccupante per la qualità dell’aria locale, con un balzo del 13% delle polveri PM10 tra il 2021 e il 2023. Se il fronte climatico nazionale beneficia della transizione verso l’idroelettrico e l’eolico, riducendo i gas serra del 30% rispetto al 1990, il territorio lombardo vede impennare le polveri sottili a causa del traffico stradale e dei cantieri. Il successo della decarbonizzazione nazionale e le fragilità energetiche. La traiettoria climatica italiana evidenzia un progresso strutturale nel contenimento dei gas serra, che si attestano oggi poco sopra i 360 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia scende con la CO2, ma in Lombardia esplodono le polveri PM10

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