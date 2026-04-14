Italia esce a fare una passeggiata | freddato con 4 colpi di pistola Lascia due bambine e la moglie

Un uomo è stato ucciso mentre usciva a fare una passeggiata, colpito da quattro colpi di pistola. La vittima lascia due bambine e una moglie. Gli investigatori stanno cercando di capire chi possa aver commesso il delitto e quali siano state le motivazioni dietro l’omicidio. La scena del crimine è stata sequestrata e sono in corso gli accertamenti per raccogliere eventuali prove.

Chi ha ucciso Annibale “Dino” Carta e, soprattutto, per quale motivo? Sono queste le domande che ora guidano il lavoro degli investigatori dopo il delitto che ha scosso la città. Un omicidio che appare ancora avvolto nel mistero e che, almeno stando ai primi elementi emersi, sembrerebbe lontano dai contesti della criminalità comune o organizzata. Un dettaglio che rende la vicenda ancora più difficile da decifrare. La vittima, 42 anni, era conosciuta da molti come personal trainer nel mondo del fitness e, nel quartiere, era stimata anche per il suo impegno nel volontariato legato alla parrocchia di San Francesco Saverio. Dino Carta era incensurato, aveva una famiglia e una vita apparentemente lontana da ambienti pericolosi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Il vigile del fuoco Giorgio Cobbe si è spento a soli 34 anni: lascia una moglie e due bambineUna tragedia devastante: non c’è altro modo per definire la morte del 34enne Giorgio Cobbe, per tutti Kennedy, scomparso lo scorso 31 gennaio a soli... Litiga con la moglie e spara tre colpi di pistola, arrestato 57enneUn 57enne è stato arrestato dai carabinieri a Casal di Principe (Caserta) per il reato di tentato femminicidio commesso nei confronti della moglie. Forza Italia cambia i capigruppo: dopo Gasparri, salta anche Paolo Barelli Dopo Maurizio Gasparri al Senato, Forza Italia cambia anche il capogruppo alla Camera: Paolo Barelli è stato costretto a lasciare il suo incarico a Montecitorio. Fedelissimo del minist - facebook.com facebook Emofilia, è allarme per il ricambio generazionale In Italia 9.043 persone con MEC necessitano di cure complesse e i pochi specialisti sono in pensione o prossimi al pensionamento x.com