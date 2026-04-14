Israele va annientato | il caso del post del politico del Pd finisce in aula ma scatta il silenzio
Durante il consiglio comunale del 13 aprile, si è discusso di un post pubblicato sui social da un politico del Pd in cui si affermava che Israele dovesse essere annientato. La mozione d’ordine proposta dal consigliere di Fratelli d’Italia, che chiedeva chiarimenti sulla posizione del consiglio riguardo a quel commento, è stata poi respinta. Il caso è approdato in aula, ma non sono stati adottati provvedimenti formali contro il contenuto del post.
Da che parte sta il consiglio comunale in merito al commento choc postato sui social da Michele Gamba, segretario del Circolo 2 del Pd? È questa la mozione d’ordine (rigettata) presentata durante il consiglio comunale di lunedì 13 aprile dal consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia).🔗 Leggi su Monzatoday.it
“Israele va annientato”. Le parole choc del segretario locale del Pd ora diventano un caso politico: “Schlein chiarisca”La sinistra ha un problema latente nei confronti di Israele che, purtroppo, sembra toccare anche il Partito democratico.
“Israele Stato illegittimo, va annientato”. Il post choc del segretario di Circolo del PdLa sinistra istituzionale sembra aver perso contezza del galateo diplomatico nelle questioni che riguardano il conflitto mediorientale.
Stavolta è stato Israele a protestare contro l’Italia. Lunedì il ministero degli Esteri israeliano ha convocato il nostro ambasciatore a Tel Aviv, Luca Ferrari - facebook.com facebook
MEDIO ORIENTE | Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. Nyt, Trump boccia la proposta dell'Iran sullo stop di 5 anni ad arricchimento uranio. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano. In agenda le ipotesi di cessate il x.com