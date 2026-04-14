Israele va annientato | il caso del post del politico del Pd finisce in aula ma scatta il silenzio

Durante il consiglio comunale del 13 aprile, si è discusso di un post pubblicato sui social da un politico del Pd in cui si affermava che Israele dovesse essere annientato. La mozione d’ordine proposta dal consigliere di Fratelli d’Italia, che chiedeva chiarimenti sulla posizione del consiglio riguardo a quel commento, è stata poi respinta. Il caso è approdato in aula, ma non sono stati adottati provvedimenti formali contro il contenuto del post.