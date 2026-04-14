Israele ha convocato l’amabasciatore italiano dopo che Tajani ha definito inaccettabili i raid in Libano contro la popolazione civile

Il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, portando i rapporti tra i due paesi al livello più basso degli ultimi anni. Contestualmente, l’ambasciatore italiano è stato convocato da Israele dopo che il ministro degli Esteri italiano ha definito i raid in Libano contro la popolazione civile “inaccettabili”. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni diplomatiche tra le due nazioni.

Oggi il governo Meloni ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, con i rapporti tra i due Paesi al livello più basso degli ultimi anni. Ma ieri 13 aprile sono iniziate le tensioni, dopo la condanna di Tajani alle operazioni di Israele in Libano, con l’ambasciatore italiano a Tel Aviv – Luca Ferrari – convocato per protesta dal ministero degli Esteri di Gerusalemme. Secondo l’agenzia di stampa AdnKronos, Ferrari sarebbe già stato ricevuto. Pochi giorni fa, l’8 aprile, il copione era andato in scena alla rovescia, con la convocazione da parte di Tajani dell’ambasciatore israeliano: la Farnesina protestava contro i colpi di avvertimento esplosi dalle Idf contro i caschi blu italiani di Unifil nel Paese dei Cedri, con un proiettile finito a un metro da uno dei soldati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele ha convocato l’amabasciatore italiano dopo che Tajani ha definito “inaccettabili” i raid in Libano contro la popolazione civile Libano, Israele bombarda 100 siti in 10 minuti: tra le vittime anche civili Israele avanza in Libano. Tajani in visita a Beirut: "Raid inaccettabili"Gli attacchi di Israele "contro la popolazione civile" in Libano sono "inaccettabili". Tajani: “Colpito da Israele mezzo militare italiano in Libano. Ho convocato l’ambasciatore”E ancora: “C’è stato il più violento bombardamento israeliano dalla ripresa della guerra, si parla di 150 aerei impegnati su tutto il Libano.