Irregolarità sulla Tari Comune segnala la truffa con gli sms

Il Comune di Maddaloni ha diffuso un avviso riguardo a un tentativo di truffa tramite messaggi sms. Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni che indicano presunte irregolarità nel pagamento della Tari. L’amministrazione invita a prestare attenzione e a non fornire dati personali o bancari attraverso questi messaggi. La questura ha confermato di aver avviato le indagini per identificare gli autori delle comunicazioni false.

Allarme truffe a Maddaloni. A segnalarlo è il Comune che interviene dopo che diversi cittadini avrebbero ricevuto, via sms, segnalazioni riguardanti presunte irregolarità sulla Tari. In particolare, tra i messaggi più frequenti, c’è questo: “La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un.🔗 Leggi su Casertanews.it Truffa SMS sulla TARI a Napoli: il Comune avvisa i cittadiniIl Comune di Napoli avverte i cittadini su SMS truffa relativi alla TARI con numeri a pagamento. Falsi Sms sulla Tari, scatta l’allarme a Rimini. L'avviso del Comune: "È una truffa”Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver...