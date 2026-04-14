Iran e Medio Oriente | una riflessione sui nuovi scenari insieme al politologo Pejman Abdolmohammadi
Giovedì 16 aprile alle 17 si terrà una conferenza nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana dedicata alla situazione politica e sociale del Medio Oriente e dell’Iran. L’evento sarà introdotto dal politologo italo-iraniano, che analizzerà i recenti sviluppi nella regione. La discussione offrirà uno sguardo approfondito sulle dinamiche attuali, senza entrare in dettagli di natura politica o personale.
Si parlerà di Medio Oriente e, inevitabilmente, di Iran, nella conferenza che il politologo italo-iraniano Pejman Abdolmohammadi terrà giovedì 16 aprile, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana.L’incontro fa parte del ciclo "Il coraggio di conoscere e capire. Ipotesi di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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MEDIO ORIENTE | Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. Nyt, Trump boccia la proposta dell'Iran sullo stop di 5 anni ad arricchimento uranio. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano. In agenda le ipotesi di cessate il - facebook.com facebook
C'è ottimismo sui mercati azionari, le aspettative di un accordo che allenterebbe le tensioni in Medio Oriente spingono le Borse in Asia e i future su quelle europee sono in rialzo. #ANSA x.com