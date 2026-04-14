Iran e Medio Oriente | una riflessione sui nuovi scenari insieme al politologo Pejman Abdolmohammadi

Giovedì 16 aprile alle 17 si terrà una conferenza nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana dedicata alla situazione politica e sociale del Medio Oriente e dell’Iran. L’evento sarà introdotto dal politologo italo-iraniano, che analizzerà i recenti sviluppi nella regione. La discussione offrirà uno sguardo approfondito sulle dinamiche attuali, senza entrare in dettagli di natura politica o personale.