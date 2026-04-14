Almeno cinque navi che avevano fatto tappa in porti iraniani sono passate ieri attraverso lo stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Le imbarcazioni, secondo le fonti ufficiali, avrebbero violato le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, attraversando la zona di controllo militare senza autorizzazione. La questione ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte marittime nella regione.

Almeno cinque navi che avevano fatto scalo in porti iraniani hanno attraversato ieri lo stretto di Hormuz nonostante il blocco militare imposto dagli Stati Uniti. E’ quanto emerge dai dati delle società di monitoraggio marittimo Kpler e Lseg. Il dettaglio delle rotte e le navi coinvolte Una portarinfuse battente bandiera liberiana, la Christianna, ha transitato nello stretto strategico dopo aver scaricato mais nel porto iraniano di Bandar Imam Khomeini, passando nei pressi dell’isola di Larak intorno alle 18 di lunedì, secondo Kpler. Il blocco statunitense era entrato in vigore circa due ore prima. Una seconda nave, la petroliera Elpis, battente bandiera delle Comore, si trovava nei pressi dell’isola di Larak intorno alle 13 e ha attraversato lo stretto verso le 18, sempre secondo i dati.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran, almeno cinque navi hanno violato blocco navale Usa

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