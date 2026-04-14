Intoppi al controllo passaporti In 120 perdono il volo per Manchester

Domenica all’aeroporto di Milano Linate, oltre 120 passeggeri hanno perso il volo diretto a Manchester a causa di problemi al controllo passaporti. I viaggiatori, in attesa di passare i controlli, hanno riscontrato lunghe code e ritardi che hanno impedito loro di imbarcarsi in tempo. La situazione ha causato disagi a molti, con alcuni che hanno dovuto riprogrammare i propri spostamenti.

Più di cento passeggeri domenica sono rimasti a terra all’aeroporto di Milano Linate senza riuscire a imbarcarsi su un volo EasyJet per Manchester a causa delle lunghe code per il nuovo sistema d’ingresso elettronico alle frontiere per i cittadini extra-europei (il cosiddetto EntryExit System o EES), introdotto anche per quelli del Regno Unito dopo la Brexit. Stando a quanto emerso, le verifiche dei documenti sono avvenute manualmente per intoppi al nuovo sistema automatizzato. La compagnia low-cost ha ritardato il decollo di 52 minuti per consentire a quanti più passeggeri possibile di superare i controlli, ma l’aereo è partito quando l’equipaggio ha raggiunto il limite massimo di ore di servizio consentite dalle normative sulla sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Intoppi al controllo passaporti. In 120 perdono il volo per Manchester Leggi anche: Manchester United – Leeds 1-2: resoconto, risultato e gol mentre i padroni di casa perdono l’occasione di consolidare il primo quarto posto Pasqua, un rientro amaro: fino a 388 euro per un volo. In auto? Almeno 120 euroChe si scelga l’auto, il treno o il bus, rientrare in Puglia per Pasqua per chi vive fuori sarà l’ennesimo salasso, con voli da Roma o Milano per la... Argomenti più discussi: Intoppi al controllo passaporti. In 120 perdono il volo per Manchester; In tilt il nuovo sistema di controllo dei passaporti, volo easyJet da Linate parte con 27 passeggeri su 148: la rabbia di chi è rimasto a terra; EasyJet decolla lasciando 122 passeggeri a terra, caos a Linate per i nuovi controlli EES. Intoppi alla dogana e una prima notte freddissima: inizia così l'avventura con la Panda nel deserto . Leggi qui https://unionemonregalese.it/news/territorio/311200/intoppi-alla-dogana-e-una-prima-notte-freddissima-inizia-cosi-l-avventura-con-la-panda-nel- - facebook.com facebook