Nella trentatreesima giornata del campionato di Serie A 20252026 si affrontano l'Inter e il Cagliari. La partita si gioca in un momento in cui i nerazzurri puntano a chiudere il campionato con largo anticipo, mentre i sardi cercano punti importanti per mantenere la categoria. La sfida si svolge in uno stadio di grande capacità, trasmessa sui canali ufficiali della lega. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ultime ore.

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri vogliono chiudere al più presto la pratica scudetto, mentre i sardi hanno bisogno degli ultimi punti per raggiungere la salvezza. Inter vs Cagliari si giocherà venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza I NTER VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Non è ancora tempo di festeggiamenti per i nerazzurri, ma ci siamo quasi. La squadra di Chivu è ormai ad un passo dallo scudetto, il ventunesimo della loro storia, avendo un vantaggio di nove punti sul Napoli, a sei giornate la termine. La vittoria nell’ultimo turno sul difficile campo del Como è stata l’ennesima dimostrazione di forza.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Inter vs Cagliari, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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