Una donna di 69 anni ha dichiarato di essere stata inseguita da un lupo nel centro di Seravezza, descrivendo l’esperienza come molto spaventosa. Dopo aver tentato di scappare, si è sentita male e ha richiesto assistenza medica per un affaticamento cardiaco causato dalla corsa e dallo shock. Mentre lei racconta quanto accaduto, sui social sono stati pubblicati commenti che prendono in giro la vicenda.

Seravezza, 14 aprile 2026 – Si è trovata occhi negli occhi con un lupo in centro a Seravezza. Un’esperienza terrificante per Jasmine Silvestri, 69 anni, che il giorno successivo e’ stata costretta a ricorrere alle cure mediche per un affaticamento cardiaco dovuto alla corsa e al forte choc. “Erano le 21,30 e avevo portato fuori il mio cane meticcio su via Michelangelo - racconta - fortunatamente in quel momento lui era distratto e aveva il muso rivolto verso Corvaia. Invece io ho girato lo sguardo verso Riomagno e ho visto quel lupo da solo, con le zampe anteriori divaricate e le orecchie diritte. Fermo come una statua di marmo a guardarmi in quegli istanti che mi sono sembrati un’eternità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inseguita da un lupo in centro: “Esperienza terrificante”. Ma sui social la prendono in giro

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