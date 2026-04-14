Infortunio Pisilli la Roma perde il suo centrocampista | l’esito ufficiale degli esami e cosa filtra in vista del match con l’Atalanta! Ultimissime

La Roma ha subito un infortunio che coinvolge il centrocampista Pisilli, con i risultati degli esami che sono stati resi noti. La squadra si prepara per la prossima partita contro l’Atalanta, ma le condizioni del giocatore non sono ancora chiare. Le notizie provenienti dall’infermeria indicano che ci sono difficoltà per il centrocampista, senza ulteriori dettagli sui tempi di recupero.

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