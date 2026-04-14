Infortuni l’ultimo report Ahi Parisi lo stop è lungo Anche Brescianini ai box

Nelle ultime ore, la Fiorentina ha diffuso un aggiornamento sugli infortuni dei propri giocatori. Dopo un periodo di silenzio e alcune polemiche, la società ha comunicato le condizioni di alcuni atleti in vista della partita contro la Lazio. Tra gli infortunati figura Ahi Parisi, che dovrà rimanere fuori a lungo, e anche Brescianini si trova indisponibile. L’annuncio è arrivato poche ore prima del match.

Dopo giorni di silenzio (e polemiche), la Fiorentina ha scelto a sorpresa le ore immediatamente precedenti alla sfida con la Lazio per fare il punto sulla situazione dei suoi infortunati. Oltre a pubblicare la lista dei convocati (cosa che, per le sfide casalinghe, il club non era più solito fare da mesi), la società viola ha infatti chiarito non solo che il giocatore più vicino al rientro è Niccolò Fortini (alle prese da oltre tre settimane con dei problemi alla schiena, nello specifico una sindrome retto-adduttoria che tuttavia dovrebbe permettergli di tornare a disposizione tra il match di giovedì contro il Crystal Palace e la trasferta...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Infortuni, l’ultimo report. Ahi Parisi, lo stop è lungo. Anche Brescianini ai box Leggi anche: Ahi, Almqvist! Brutto stop: lesione di alto grado ai flessori Ahi Milan, deve operarsi: lo stop di 2-3 mesi cambia il futuroTegola in casa Milan in vista del futuro: l’infortunio complica i piani del club rossonero e ora non sono escluse sorprese sul mercato. Arian Mirzarafie-Ahi è riuscito a vincere la lunga battaglia legale contro il proprio Paese, che non voleva riconoscergli la sua identità LEGGI https://www.gay.it/romania-sentenza-diritti-persone-trans - facebook.com facebook