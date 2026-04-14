Il procuratore di Caltanissetta ha dichiarato che l’indagine su mafia e appalti è stata una delle cause delle stragi di Capaci e Via D’Amelio nel 1992. Ha precisato che sono stati raccolti diversi elementi concreti, plurimi e univoci che collegano le attività illecite di organizzazioni mafiose alla gestione di appalti pubblici. La questione riguarda la responsabilità della criminalità organizzata nelle violenze che hanno segnato quegli anni.

La gestione del dossier “mafia e appalti” come concausa delle stragi del 1992. È questo il punto centrale ribadito dal procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, nel corso della sua audizione davanti alla Commissione Antimafia, dove ha tracciato un quadro che riapre il dibattito sui moventi delle uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Abbiamo concreti, plurimi e univoci elementi per dire che la gestione del procedimento mafia-appalti sia stata una sicura concausa della strage di via D’Amelio e forse in misura leggermente minore di quella di Capaci”, ha affermato il magistrato, indicando nel filone investigativo sui rapporti tra Cosa nostra, politica ed economia uno snodo cruciale nella genesi delle bombe stragiste di Cosa nostra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Indagine su mafia e appalti fu concausa di via D’Amelio e Capaci”, il procuratore di Caltanissetta all’Antimafia: “Concreti, plurimi e univoci elementi”

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