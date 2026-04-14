Incroci di mercato tra Roma e Napoli | Gasperini decisivo per bocciare un azzurro

Negli ultimi giorni, le notizie sul calciomercato della Roma si sono intensificate, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte da un ex allenatore. Si parla di possibili incroci tra mercato di Roma e Napoli, con alcune decisioni che potrebbero influenzare le scelte di formazione. In particolare, si discute di un ruolo decisivo di un tecnico nel bocciare un giocatore azzurro, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Nelle ultime ore, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri, stanno emergendo ulteriori voci sul calciomercato della Roma. Il dirigente giallorosso ha lasciato intendere che, durante la scorsa estate, alcuni profili non abbiano convinto pienamente l’allenatore Giampiero Gasperini, il che ha fatto desistere la società dall’acquistarli. Secondo le indiscrezioni emerse, le parole di Ranieri non sarebbero state generiche, ma riferite a nomi ben precisi. In particolare, l’attenzione si concentra su due giocatori che avrebbero potuto rinforzare la rosa della Roma, ma che alla fine non sono stati ritenuti adatti al progetto tecnico in costruzione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli-Roma: Gasperini e Rossettini sfidano l’azzurroSquadra maschile o femminile che sia, il weekend delle giallorosse e dei giallorossi si incrocia con il Napoli.

Roma, piena sintonia sul mercato tra Gasperini e la società: i dettagli | CMLe ultime in casa Roma dopo il ko rimediato sul campo dell’Udinese: ecco cosa sta succedendo a Trigoria.