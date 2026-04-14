incredibile vedere come i classici sopravvivano e si rivelino attuali

Lo sciopero più noto del teatro antico si svolge in Grecia, dove gli uomini sono quasi costantemente impegnati in conflitti. Nonostante siano trascorsi secoli, i classici continuano a mantenere una certa presenza, dimostrando di essere ancora riconoscibili e rilevanti oggi. La loro sopravvivenza testimonia come le opere del passato possano attraversare i secoli, rimanendo attuali anche in contesti molto diversi da quelli originari.

E’ lo sciopero più famoso del teatro antico. In Grecia gli uomini sono praticamente sempre in guerra. Come farli smettere? Lisistrata, la donna più saggia d’Atene, ha un’idea: indire uno sciopero del sesso. Finché la guerra non terminerà, loro rifiuteranno di concedersi. In realtà ridurre ‘Lisistrata’ di Aristofane al racconto di questa ‘trovata’ sarebbe assai riduttivo. I temi in ballo sono molti e ‘profondi’. Lo sa bene Serena Sinigaglia, che porta in scena la commedia stasera (ore 21), al Teatro Pergolesi di Jesi affidando il ruolo della protagonista a Lella Costa, attrice di grande popolarità, amata soprattutto per la sua vis comica. Costa, visti i tempi ce ne vorrebbero parecchi di scioperi per fermare tutte le guerre in atto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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