Incidente a Mili con lo scooter contro due auto | ferito un giovane
Stamattina, nella zona di Ponte Guidara a Mili, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scooter e due auto. Un giovane è rimasto ferito, causando disagi alla circolazione nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Attualmente, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.
Un giovane ferito e traffico in difficoltà stamani per un incidente nella zona di Ponte Guidara, a Mili. Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto più mezzi, tra cui una scooter e almeno due vetture, di cui una posteggiata.Nell'incidente ferito un 17enne portato al Policlinico. Sul.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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