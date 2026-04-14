Incidente a Mili con lo scooter contro due auto | ferito un giovane

Stamattina, nella zona di Ponte Guidara a Mili, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scooter e due auto. Un giovane è rimasto ferito, causando disagi alla circolazione nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Attualmente, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.