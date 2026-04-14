Incendio di cinque macchine nel parcheggio a Rossignago

Domenica sera, poco dopo le 23, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rossignago a Spinea a seguito di un incendio che ha coinvolto cinque automobili parcheggiate nel cortile. L'allarme è stato dato da alcuni residenti, che hanno notato il fumo e le fiamme. Sul posto sono arrivati gli uomini delle forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

L'allarme ai vigili del fuoco è scattato domenica dopo le 23 perché un rogo stava divorando varie macchine parcheggiate in via Rossignago a Spinea. Il fronte del fuoco si è andato allargando coinvolgendo in tutto cinque auto e gli operatori del 115 con l'autobotte da Mestre e l'autopompa da Mira.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Incendio nel parcheggio: l’auto di un ristoratore danneggiata dalle fiammeCivitanova Marche, 30 marzo 2026 – Momenti di paura sabato, in tarda serata, a Civitanova. Firenze, incendio nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuocoFirenze, 11 marzo 2026 – Paura in piazza Alberti a Firenze nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo: un’auto ha preso fuoco all'interno del parcheggio a... Argomenti più discussi: Auto in fiamme tra Brignano e Castel Rozzone, l’intervento dei vigili del fuoco - Foto e video; Tirano, auto in fiamme: ipotesi gesto doloso. Contrasti tra vicini di casa; Scontro in galleria, auto a metano avvolta dalle fiamme: bloccato il Rato in direzione di Terni; Due macchine in fiamme in meno di due ore: notte di fuoco, indagano i carabinieri. A poco più di una settimana dall’incendio boschivo c'è soddisfazione per l'intervento da parte del responsabile Aib di Comunità Montana Valli del Verbano: «Ancora una volta, la sinergia, l’affiatamento e la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nelle opera - facebook.com facebook Trovato cadavere nell'incendio di un casolare diroccato. Il corpo ricoperto dalle macerie del tetto crollato per le fiamme #ANSA x.com