Incastrato nell' idromassaggio l' ultimo tragico gesto di Matteo verso il papà

Nella serata di ieri si è verificato un incidente nella piscina di un hotel a Pennabilli, in provincia di Rimini. Un bambino di 12 anni è stato trovato incastrato nel bocchettone di una vasca idromassaggio e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Si torna a parlare della tragedia avvenuta nella piscina di un hotel a Pennabilli (Rimini), dove un bambino di 12 anni ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio. Questo l'incubo vissuto da Matteo Brandimarti e dalla sua famiglia, che non ha potuto fare niente per salvarlo. L'autopsia ha confermato la morte per annegamento. Matteo, originario di San Benedetto del Tronto, si trovava in vacanza con i genitori a Rimini, meta scelta per trascorrere insieme la Pasqua. Mentre stava facendo il bagno nella piscina dell'hotel, è stato letteralmente risucchiato e trascinato sott'acqua. Per quanto si sia cercato di agire in fretta, per lui non c'è stato niente da fare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incastrato nell'idromassaggio, l'ultimo tragico gesto di Matteo verso il papà Il 12enne Matteo Brandimarti morto incastrato nell'idromassaggio, autorizzato l'espianto degli organiSaranno donati gli organi di Matteo Brandimarti , il 12enne marchigiano morto in ospedale a Rimini dopo alcuni giorni di agonia. San Benedetto, l?ultimo atto d?amore. La famiglia di Matteo ha donato i suoi organi. Autopsia per accertare l'esatta dinamica dell'orrore nell'idromassaggio. Cosa sappiamoSAN BENEDETTO Un ultimo gesto d’amore nei confronti di quel figlio amatissimo: i genitori di Matteo hanno autorizzato l’espianto degli organi la...