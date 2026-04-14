In vetta Edwards ridà slancio alla Virtus

Nel match più recente, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 89 a 79 contro la squadra ospite. Un giocatore ha segnato 34 punti, contribuendo in modo determinante al risultato finale, mentre altri hanno messo a referto numeri a due cifre. La partita si è svolta con una buona intensità, con entrambe le squadre che hanno alternato momenti di pressione e reazione sul campo.

VIRTUS 89 CANTU’ 79 OLIDATA: Hackett 2, Edwards 34, Niang 6, Jallow 9, Diouf 2, Diarra 6, Morgan, Alston Junior 17, Smailagic 4, Akele 4, Ferrari 5, Baiocchi ne. All. Jakovljevic. ACQUA SAN BERNARDO: Robinson 4, Bortolami 17, Fevrier 10, Sneed 14, Ballo 10, De Nicolao 6, Moraschini 6, Basile 9, Okeke 3, Chiozza. All. De Raffaele. Arbitri: Borgioni, Lucotti, Dionisi. Note: parziali 28-19; 50-39; 69-59. Tiri da due: Virtus 2137; Cantù 1728. Tiri da tre: 1020; 923. Tiri liberi: 1721; 1829. Rimbalzi: 28; 30. Il sospiro di sollievo (dei cinquemila presenti) che, dopo quasi un mese, rivedono una Virtus vincente. Era il 15 marzo, la V nera senza play, piegava la rivale di sempre, l’Olimpia Milano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In vetta Edwards ridà slancio alla Virtus Virtus Bologna vola in vetta: Edwards stregonante, Cantù resta a terraLa Olidata Bologna ha conquistato un successo fondamentale nel posticipo della 26a giornata di Serie A, battendo l’Acqua San Bernardo Cantù per 89-79... Pro Patria: da zero a sei punti, il pareggio che ridà slancioLa sfida in trasferta contro l'Ospitaletto si è conclusa con un pareggio che per la Pro Patria rappresenta un passo avanti fondamentale nel recupero... Basket A1: Edwards ne fa 34 e per Cantù sono dolori. Sconfitta di 10 a Bologna - facebook.com facebook Edwards e i suoi fratelliregalano a Jakovljevic la sua prima vittoria x.com