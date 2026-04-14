In provincia di Sondrio è in arrivo una grande stagione di downhill ed e-bike

Da sondriotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Sondrio si prepara una stagione intensa dedicata al downhill e alle e-bike. La Regione Lombardia e la provincia rafforzano la loro presenza nel settore dello sport in montagna e del turismo outdoor. Nel 2026 sono previsti alcuni tra gli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale legati al fuoristrada in bicicletta. Questi appuntamenti si inseriscono in un programma di sviluppi e iniziative per valorizzare il territorio.

Regione Lombardia e in particolare la provincia di Sondrio consolidano il proprio ruolo da protagonista nello sviluppo dello sport in montagna e del turismo outdoor, ospitando nel 2026 alcuni tra i più importanti appuntamenti del calendario nazionale e internazionale dedicato al fuoristrada bici.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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