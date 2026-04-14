In provincia di Sondrio è in arrivo una grande stagione di downhill ed e-bike

In provincia di Sondrio si prepara una stagione intensa dedicata al downhill e alle e-bike. La Regione Lombardia e la provincia rafforzano la loro presenza nel settore dello sport in montagna e del turismo outdoor. Nel 2026 sono previsti alcuni tra gli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale legati al fuoristrada in bicicletta. Questi appuntamenti si inseriscono in un programma di sviluppi e iniziative per valorizzare il territorio.

Regione Lombardia e in particolare la provincia di Sondrio consolidano il proprio ruolo da protagonista nello sviluppo dello sport in montagna e del turismo outdoor, ospitando nel 2026 alcuni tra i più importanti appuntamenti del calendario nazionale e internazionale dedicato al fuoristrada bici.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Invalidità civile, nuove regole in arrivo per la Provincia di SondrioA partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, tra cui... La Provincia di Sondrio di martedì 14 aprile 2026 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Sondrio - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper/l - facebook.com facebook L’azzurra più vincente di sempre, nata a Sondrio il 14 aprile 1990, nella vita unisce disciplina e sogno x.com