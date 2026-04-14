In campo, la situazione tra i portieri resta incerta: il portiere titolare continua a essere valutato dopo un infortunio, mentre l’altro portiere, già in panchina, si prepara a scendere in campo contro l’attaccante avversario. Le analisi mediche sono in corso per determinare le condizioni di Chichizola, che ancora non ha ricevuto un responso ufficiale. La sfida tra i due portieri si svolge in un momento di incertezza per la formazione.

Leandro Chichizola è in attesa dell’esito degli esami strumentali ai quali si sta sottoponendo, delle sue condizioni il Modena comunicherà al più presto seppur le sensazioni avute a Bolzano (dove l’estremo difensore si è fatto male nell’intervento che lo ha peraltro portato a neutralizzare il rigore calciato da Casiraghi) non lasciano spazio ad ottimismo, almeno nel breve termine. I canarini, per ora, non possono contare su di lui. A Catanzaro, nel frattempo, ci sarà la seconda da titolare per Michele Pezzolato. Andrea Sottil lo ha scelto a Bolzano perché pronto, rispetto a Laidani il quale sta affrontando un fisiologico periodo di ambientamento in Italia e nel contesto gialloblù, contesto che Pezzolato conosce sin dalla scorsa estate.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In porta. Chichizola ancora da valutare. Pezzolato titolare sfida Iemmello

Leggi anche: Le pagelle di Sudtirol - Modena | Chichizola disfa e fa, buona la prima per Pezzolato. Massolin di forza

Catanzaro ad Avellino: Iemmello torna per sbloccare la sfida chiaveIl Catanzaro si prepara a una trasferta cruciale nel cuore della Campania, dove oggi alle 17:15 i giallorossi affronteranno l’Avellino nello stadio...

Modena, domani il recupero della 31ª giornata col Catanzaro: out Chichizola e Beyuku. I convocati x.com

Sudtirol-Modena 1-1, le pagelle: Chichizola protagonista, debutto per Pezzolato, Santoro a segno e difesa in difficoltà https://www.parlandodisport.it/2026/04/11/sudtirol-modena-1-1-le-pagelle-chichizola-protagonista-debutto-per-pezzolato-santoro-a-se - facebook.com facebook