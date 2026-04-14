In Inghilterra, ai bambini sotto gli otto anni è vietato giocare con il portiere in porta. La normativa ha portato all’adozione di quella che viene chiamata la strategia dei “portieri volanti”, un ruolo che fino a poco tempo fa era tipico delle partite informali tra amici. Questa misura mira a incentivare il miglioramento delle abilità nel controllo e nel tocco di palla tra i più giovani.

Porta vietata ai minori di anni 8. Di fatto l’Inghilterra ha istituzionalizzato i “portieri volanti”, ruolo mitico di tutte le partitelle in strada, quando ancora esisteva il pallone in strada. Dall’inizio della stagione 2026-27, i bambini fino all’under 7 giocheranno solo partite tre contro tre anziché a cinque, su campi più piccoli. E soprattutto senza portieri, scrive la Bbc. La Football Association ha dichiarato di aver apportato le modifiche per consentire ai giocatori di toccare più spesso il pallone. Nick Eyre, responsabile dei portieri del Chelmsford City Football Club, dice che la perdita di un anno di sviluppo per i portieri potrebbe rappresentare un problema per la prossima generazione, che potrebbe optare per altri sport.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Inghilterra “portieri volanti” obbligatori fino agli 8 anni, per migliorare il tocco di palla

In Inghilterra nessuno si spiega perché Donnarumma ha tolto la mano dalla palla sul gol del RealPerché sul primo gol segnato dal Real Madrid al Manchester City Gigio Donnarumma ha lasciato passare il pallone che poteva agevolmente fermare con la...

Marelli spiega il regolamento agli interisti: “il tocco di mano di Ricci non è punibile perché il movimento è a chiudere”"Secondo le norme Fifa recepite dal campionato di Serie A il tocco di mano non è punibile".