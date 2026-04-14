In un momento di crisi economica e instabilità geopolitica mondiale, si torna a parlare della necessità di un nuovo intervento di emergenza per sostenere le imprese e stimolare la ripresa economica europea. Dopo le difficoltà causate da conflitti e tensioni internazionali, le autorità considerano urgente adottare un provvedimento simile al Pnrr, o comunque di pari livello, per affrontare le sfide attuali e garantire un nuovo impulso ai settori produttivi.

Può chiamarsi Pnrr o in un’altra maniera, l’importante è varare un nuovo provvedimento di emergenza per sostenere le imprese e il rilancio dell’ economia europea, alle prese con delicati equilibri geopolitici a livello mondiale e una crisi senza precedenti. Parola di Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana che invoca l’intervento dell’Unione Europea perché "le risposte nazionali non bastano, non ci sono le risorse". Le imprese e il contesto internazionale, il rapporto con le banche, i problemi dei mercati e gli scenari futuri sono stati al centro dell’incontro tra il presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli e il presidente dell’Abi Antonio Patuelli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imprese: crisi, guerra e geopolitica: "Ora c’è bisogno di un Pnrr bis"

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