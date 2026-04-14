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Nella prima pagina de Il Tempo di martedì 14 aprile 2026, compare una vignetta di Osho. La notizia principale riguarda Ilaria Salis, che continua a evitare il processo, mentre Viktor Orban rimane fuori dai giochi giudiziari. La pubblicazione evidenzia inoltre una scena con il riferimento al giornale. Non vengono forniti ulteriori dettagli sulla vicenda o sui protagonisti coinvolti.
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 14 aprile 2026. Ilaria Salis fugge ancora dal processo pure con Viktor Orban fuori dai giochi. Per l’eurodeputata il problema era il «regime», ma ora dice: «Non mi sentirei ancora sicura», e «Procedimento chiuso grazie all’immunità». Festa in Avs per la vittoria di Peter Magyar: «Ripristinato lo stato di diritto in Ungheria». Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music .🔗 Leggi su Iltempo.it