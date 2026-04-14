Durante una competizione, il tuffo di un giovane atleta ha attirato l’attenzione di molti, con un commento spontaneo che ha fatto il giro del web. Il ragazzo, originario delle Dolomiti, ha pronunciato un’espressione in dialetto siciliano, suscitando reazioni sui social e un senso di unione tra italiani. La scena ha mostrato come una semplice frase possa diventare virale, unendo persone di diverse regioni attraverso un linguaggio comune.

Tradizione? Sfida? Comunque sia, Jannik Sinner, dopo la trionfale finale su Carlos Alcaraz, nel Master 1000 del Principato, è salito sulla piattaforma della piscina olimpica del Country Club, ha guardato di sotto e ha esclamato: "Minchia quanto è alto.". Per un ragazzo delle Dolomiti, l’acqua non è esattamente il suo elemento naturale e ancor meno lo è il gergo siciliano. Quell’esclamazione, sgorgata d’istinto, pescata in fondo allo Stivale, vale più dell’inno nazionale appena cantato e della professione di fede: "Orgoglioso di essere italiano". Il coach Simone Vagnozzi è lì con lui perché questa non è una goliardata, ma una lezione, come le tante dopo un match ufficiale, su un campo di allenamento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tuffo di Sinner e quel "minchia quanto è alto" che unisce tutta l'Italia nel suo nome

Sinner vince Montecarlo, poi il tuffo dal trampolino: “Ma quanto è alto?”. E Alcaraz rideLa vittoria nel Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz e il ritorno alla vetta del ranking mondiale meritavano un festeggiamento speciale.

Frana a Niscemi, da Rosignano la vicinanza che unisce tutta l'Italia: “Condividiamo il dolore e l’incertezza che state vivendo”Nel comune livornese vive una comunità originaria del paese siciliano e per questo il sindaco Marabotti ha scritto al collega Massimiliano Conti Il...