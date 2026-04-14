Nel mondo del volley, le schiacciate di Marina Markova sono notevoli per la loro potenza e precisione. Dietro a questi successi si nasconde un allenamento chiamato Ball Mace Swing, che si concentra sul miglioramento della stabilità della spalla, della coordinazione e sulla prevenzione di infortuni. Questa tecnica viene adottata per affinare le capacità fisiche di atleti e ridurre i rischi legati alle sollecitazioni durante le partite.

Marina Markova, schiacciatrice del VakifBank, 1.99 di altezza, ha di recente pubblicato sui suoi social un video in cui lavora con una lunga asta e una sfera all’estremità. Il movimento è circolare, controllato, quasi fluido. Ma cosa sta facendo Markova in questo esercizio? Si chiama ball mace swing ed è un lavoro specifico di attivazione per la spalla, sempre più usato nella pallavolo ad alto livello. Non è un esercizio di forza, ma di controllo. Durante l’oscillazione, la spalla deve stabilizzare continuamente il movimento: qui entra in gioco la cuffia dei rotatori, fondamentale per proteggere l’articolazione nei colpi sopra la testa. Allo stesso tempo, lavora tantissimo anche la scapola.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il segreto dietro le schiacciate di Marina Markova: la Ball Mace Swing

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