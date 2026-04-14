Il rumore dei fuggitivi l’affondo politico di Belli | No al rancore servono idee e coerenza

Un intervento deciso nel dibattito politico locale ha visto protagonista un esponente che ha invitato a superare il rancore, sottolineando l'importanza di idee e coerenza. Le sue parole sono state caratterizzate da toni riflessivi ma anche incisivi, suscitando reazioni e discussioni tra gli osservatori e gli altri protagonisti della scena politica della città.

Un intervento netto, dai toni riflessivi ma allo stesso tempo incisivi, quello di Antonio Belli, che entra nel dibattito politico locale con una presa di posizione destinata a far discutere.Nel suo messaggio, dal titolo evocativo “Il rumore dei fuggitivi”, il dirigente di Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Casertanews.it Elezioni 2026, Noi di Centro: “Giusta la linea del PD, ora servono coerenza e fatti”“Ringraziamo il segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca per il garbo, l’intelligenza politica e la chiarezza con cui ha messo in... Elezioni comunali, Gagliano: "Centrodestra fermo al palo. Il candidato? Servono coraggio politico ed esperienza"L'ex consigliere comunale e regionale fa un monito sui social affinchè i partiti decidano quanto prima il candidato sindaco per la città non... GIORGIA AMORUSO TOP SCORER Rivediamoci i punti più belli di @giorgiaamorusoo , schiacciatrice della @milleniumbs e top scorer della sfida di semifinale Gara-2 a Costa Volpino Segui tutte le sfide di A2 live sul canale YouTube VolleyballWorl - facebook.com facebook