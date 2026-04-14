Il Rotary diventa magia come restituire il sorriso ai bambini in cura | diploma per 25 volontari

Al Circolo Savoia si è tenuta una cerimonia in cui sono stati consegnati i primi 25 diplomi del progetto “Il Rotary diventa magia”, promosso dal Rotary Club Ulisse 2101 Golfo di Napoli. L'iniziativa mira a restituire il sorriso ai bambini in cura presso strutture sanitarie della zona, coinvolgendo volontari che si dedicano a portare momenti di allegria e conforto. La cerimonia ha visto la partecipazione di volontari e rappresentanti dell'organizzazione.

Si è svolta al Circolo Savoia la cerimonia di consegna dei primi 25 diplomi del progetto “Il Rotary diventa magia”, promosso dal Rotary Club Ulisse 2101 Golfo di Napoli. Un primo traguardo concreto per l’iniziativa che punta a formare volontari capaci di portare stupore, leggerezza e conforto ai bambini ricoverati in ospedale o seguiti a domicilio. Nel corso della serata il presidente del Club Luigi Carrino, insieme a Irma Leone e Claudio Scaglione, ha consegnato i “diplomi di mago” ai primi 25 volontari destinati a operare nei luoghi della cura trasformando, anche solo per un momento, la fatica della malattia in meraviglia. “Consegnando i diplomi abbiamo vissuto qualcosa di speciale – sottolinea il presidente Carrino -: non si tratta infatti di semplici prestigiatori ma portatori di sorrisi, di stupore e di luce.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Daniele D’Ambrosio e i volontari dell’ospedale Bambino Gesù di Roma: “Assistiamo i genitori per restituire loro il sorriso”Accoglie con un sorriso i genitori che arrivano trafelati e preoccupati in compagnia di un bambino che piange, è malato, ha un’urgenza.

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