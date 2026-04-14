Negli ultimi tre giorni, l'immagine di Donald Trump si è consolidata come quella di una figura impotente. Questa percezione si lega a commenti e analisi che evidenziano una possibile condizione di fragilità sul piano geopolitico. La narrazione si concentra sulla perdita di efficacia e sulla difficoltà di influenzare le dinamiche internazionali, sottolineando come questa situazione rappresenti un rischio per la sua posizione politica.

Se c'è un'immagine che Donald Trump si è appiccicato addosso negli ultimi tre giorni è quella dell'impotenza. Impotenza di fronte al cul-de-sac in cui la sua politica lo ha ficcato. Il presidente Usa, più o meno come Putin in Ucraina, non sa come concludere la guerra con l'Iran: l'ultima invenzione - o boutade - per piegare Teheran è il blocco navale della marina USA sullo stretto di Hormuz. Una risposta al blocco messo in pratica dagli iraniani: per cui siamo "al blocco del blocco". Ci sarebbe da ridere se non ci trovassimo di fronte alla crisi energetica più drammatica degli ultimi trent'anni. Ancora. The Donald ha sponsorizzato Orbán nelle elezioni ungheresi (anche qui in compagnia di Putin) inviando sul posto a fare campagna elettorale (scelta surreale) addirittura il suo vice Vance.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il rischio più grave per Donald è condannarsi all’impotenza geopolitica

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