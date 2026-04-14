Il respiro resta corto Gas serra in ritirata ma il Pm10 non dà tregua

Nonostante un calo delle emissioni di gas serra, le polveri sottili come il PM10 continuano a rappresentare un problema, soprattutto in Lombardia, dove le concentrazioni di polveri sospese aumentano significativamente. La situazione porta a un respiro più affannato per molti cittadini, poiché i livelli di inquinanti particellari non mostrano miglioramenti e restano elevati. La relazione tra riduzione delle emissioni e qualità dell’aria rimane quindi complessa e non uniforme sul territorio.

Emissioni in calo, ma non per tutti gli inquinanti: in forte crescita le polveri totali sospese e il Pm10, in Lombardia. A livello nazionale, Ispra ha aggiornato i dati al 2024, evidenziando come le emissioni di gas serra registrino una riduzione del 30% rispetto ai livelli del 1990 e del 3,6% rispetto al 2023, attestandosi a poco più di 360 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Il risultato è legato alla crescente diffusione delle fonti rinnovabili, in particolare idroelettrico ed eolico, al miglioramento dell’ efficienza energetica e alla progressiva sostituzione dei combustibili più emissivi con alternative a minor contenuto di carbonio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il respiro resta corto. Gas serra in ritirata ma il Pm10 non dà tregua Meteo Milano, il vento dà tregua ma resta la conta dei danniNella giornata di giovedì 26 marzo i pompieri hanno ricevuto 120 richieste di intervento. Leggi anche: Fiato corto anche da fermo nel calcio: cosa succede al tuo respiro