Il rammarico di Santoni Matelica devi fare gol quando crei tanto

Dopo la sconfitta di misura contro la capolista, l’allenatore ha espresso un forte rammarico per l’esito della partita. Ha sottolineato come la squadra abbia creato molte occasioni, ma non sia riuscita a concretizzarle in gol, ritenendo che la sconfitta non fosse meritata. Le sue parole riflettono delusione per un risultato che definisce ingiusto rispetto agli sforzi compiuti dai giocatori durante l’incontro.

"È difficile accettare una beffa del genere, che i miei ragazzi assolutamente non meritavano". Inizia così il commento, amaro, di mister Giuseppe Santoni dopo la sconfitta di misura contro la capolista K Sport Montecchio Gallo. "Da quando sono arrivato a Matelica – aggiunge – è stata questa la partita più bella, più intensa, disputata dalla squadra contro un avversario peraltro fortissimo, che molto probabilmente vincerà il campionato. Noi abbiamo dato tutto, abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo preparato in settimana. Però non è possibile perdere così.". Il motivo del grande rammarico dell’allenatore del Matelica sta soprattutto nell’aver sciupato almeno quattro o cinque occasioni da gol all’inizio della ripresa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il rammarico di Santoni. "Matelica, devi fare gol quando crei tanto» Matelica. Riccardo Santoni: "Matelica, create le premesse per il gol»Dopo il pareggio di Montegranaro – dove era importante vincere, ma ancor più fondamentale era non perdere – il Matelica resta decima in classifica... Potenza-Benevento, De Giorgio: “Se crei 3-4 occasioni un gol lo devi fare”C’è l’ottima prestazione a confortare mister De Giorgio al netto del rammarico per aver perso una gara soprattutto grazie alla bravura di un... Vorrebbe conoscere personalmente il camionista che causò la strage in A1 la madre di Giulia Santoni, la 23enne che perse la vita in ambulanza in quel terribile schianto del 4 agosto - facebook.com facebook