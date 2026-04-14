Da settembre entrerà in funzione il primo nido nel paese di Colturano, realizzato con fondi del PNRR. Il nuovo servizio si trova all’interno del comprensorio scolastico “Della Margherita” e ha ricevuto il nome scelto da residenti e alunni. L’edificio, già completato, si inserisce nel centro scolastico e rappresenta una novità per la comunità locale. La struttura sarà operativa a partire dal prossimo mese.

Sarà attivo da settembre il nuovo nido di Colturano, il primo del paese, realizzato con fondi Pnrr all’interno del già esistente comprensorio scolastico "Della Margherita". Si chiamerà "Nido delle cicogne". Il nome, che ha incassato 148 voti su un totale di 171, è stato scelto attraverso un sondaggio tra i cittadini, al quale hanno contribuito anche gli alunni della scuola primaria del paese. Il servizio sarà gestito dalla cooperativa sociale "Gruppo Start" di Vigevano. Realizzata con 952mila euro di fondi Pnrr, la struttura potrà ospitare 25 bambini. "È in fase di organizzazione un incontro pubblico rivolto alle famiglie - annuncia il...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nido delle cicogne pronto “a volare”. Il nome scelto da residenti e alunni

Gli alunni delle Maggini da Daniele Silvetti per il loro "boschetto". Il sindaco pronto a individuare aree compensativeL'area verde in cui giocano i bambini della scuola elementare è stata venduta dalla precedente amministrazione a una società che intende costruirci...

Come nascono i bambini? Cosa rispondere ai figli: «Basta cicogne e "patatine". Chiamiamo vagina e pene col loro nome. Il sesso non è sporco»Il momento arriva per tutti, spesso quando meno ce lo aspettiamo: tra un cartone animato e la merenda, nostro figlio ci guarda e chiede come sia nato.

Argomenti più discussi: Torna la cicogna, 500 anni dopo; Pandino - Cicogne sul campanile; Geloi Wetland trasforma Gela nella capitale delle cicogne; Biviere capitale delle cicogne, presenza in aumento: polmone di biodiversità.

Asilo Nido "Il Club dei Birichini”. Sixpence None The Richer · Kiss Me (Radio Edit). World Kiss Day facebook