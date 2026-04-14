Il settore del mobile prodotto in Italia continua a espandersi in Europa, rafforzando la propria posizione sul mercato continentale. Tuttavia, le aziende affrontano un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e mutamenti nelle dinamiche commerciali globali, che influenzano la crescita e le strategie di esportazione. La competitività del settore si mantiene alta, anche se le sfide derivano dall’ambiente internazionale in continua evoluzione.

Il mobile Made in Italy consolida la propria leadership europea ma si confronta con uno scenario globale sempre più complesso, tra tensioni geopolitiche e nuovi equilibri commerciali. È quanto emerge dall'analisi sul settore realizzata da Stefania Trenti e Ilaria Sangalli del Research Department di Intesa Sanpaolo. Nel 2025 il settore ha raggiunto un fatturato di 26,7 miliardi, mantenendo il primato europeo davanti alla Germania e registrando una crescita dello 0,5% in controtendenza rispetto ai principali competitor. A sostenere la performance è soprattutto l'export, nonostante un lieve calo complessivo (-1,2%) e le incertezze legate ai dazi Usa e al cambio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mobile italiano cresce in Europa

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