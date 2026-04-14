Il miracolo della Madonna del Pianto | un segno prodigioso che lascia senza parole

Un episodio straordinario si è verificato recentemente, quando un bambino di nome Paolo ha rivolto una preghiera alla Madonna del Pianto, dopo essere stato vittima di violenza per aver assistito a qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, lasciando senza parole chi ha assistito alla scena. Nei giorni successivi, si sono verificati alcuni avvenimenti che sono stati interpretati come segni prodigiosi legati alla figura della Madonna.

Il piccolo Paolo è vittima di un’atroce violenza per aver visto troppo. Rivolge allora la sua supplica alla Madonna del Pianto. Subito dopo avviene uno stupefacente miracolo. Correva l’anno 1651. Oggi, 14 aprile, ricordiamo quanto accaduto nel paese di Parre in Valle Seriana (Bergamo), dove un umile e giovanissimo pastorello di nome Paolo Bigoni di Gherardo stava portando al pascolo le pecore. Paolo aveva poco più di dieci anni e non poteva certo sapere che quella che appariva una giornata uguale a tutte le altre gli avrebbe cambiato la vita. Il pastorello fu infatti spettatore involontario di un atroce delitto. Una banda di briganti assalì a mano armata un povero viandante.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il miracolo della Madonna del Pianto: un segno prodigioso che lascia senza parole Leggi anche: Madonna di Monte Berico: il segno prodigioso che vince il male diffuso Madonna riappare a Venezia e lascia tutti senza paroleQuarantadue anni dopo il video che la rese una leggenda mondiale, la popstar torna nella Laguna insieme a Julia Garner, creando un incontro tra...