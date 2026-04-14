Il Mercante l' Usuraio e la Legge una storia di Venezia tra giustizia e vendetta

Durante un Carnevale a Venezia, tra le vie affollate e i rumori della festa, un mercante di nome Antonio decide di sostenere il suo amico Bassanio, il quale desidera corteggiare una donna di grande ricchezza. La scena si svolge in un momento di tensione, con il mercante che si impegna in una decisione che potrebbe avere ripercussioni legali, mentre la città si prepara a vivere un periodo di intrighi e vendette.

In una Venezia carnevalesca, rumorosa e spietata, Antonio, mercante segnato da un'inspiegabile malinconia, decide di aiutare l'amico Bassanio, che vuole tentare la fortuna e conquistare la ricca Porzia. Per farlo si rivolge a Shylock, usuraio ebreo isolato e disprezzato dalla comunità, accettando.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: "Revenant Redivivo": la storia di una grande vendetta

“Storia di un mercante di immagini”, il nuovo libro di Riccardo FrezzaEcco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo libro di Riccardo Frezza, dal titolo “Storia di un mercante di immagini”: di cosa parla e un breve...