A Firenze, le strade si presentano con numerose toppe e buche, alcune ancora visibili nonostante gli interventi di riparazione. Il lastricato mostra segni evidenti di usura, con parti di asfalto ripristinate in modo discontinuo. L’insieme crea un paesaggio urbano segnato da cicatrici e irregolarità, dove il bitume si alterna a zone di superficie deteriorata. La situazione si percepisce come complessa, con interventi che non sempre sembrano aver eliminato le criticità.

Firenze, 14 aprile 2026 – Il primo colpo d’occhio è quasi surreale: quattro colate di catrame scuro, proprio accanto una buca che resiste, ostinata, come se nulla fosse stato fatto. Succede in via Santa Caterina d’Alessandria, verso piazza Indipendenza, punto di partenza di un viaggio a piedi dentro una Firenze che non ti aspetti, dove la grande bellezza convive con rattoppi ormai diventati parte del paesaggio e altri più recenti che non si possono guardare. PRESSPHOTO Firenze, Lastricato del centro storico malamente rattoppato con catrame Nella foto Cappelle Medicee Giuseppe CabrasNew Press Photo Un percorso irregolare. Abbiamo continuato il tragitto che conduce alla stazione, porta di ingresso per milioni di visitatori, seguendo una scia nera che si ripete.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lastricato ferito di Firenze. Toppe, buche, cicatrici e bitume. La bruttezza a prova d’inciampo

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