Un laboratorio dedicato agli insetti offre ai non vedenti l’opportunità di conoscere questi piccoli esseri attraverso sensi diversi dalla vista. L’esperienza si svolge durante una visita a Calci, dove vengono coinvolti i partecipanti in attività pratiche e sensoriali. Durante l’evento, si spiega il ruolo degli insetti nell’ambiente e l’importanza della loro presenza per l’ecosistema. La giornata si conclude con una riflessione sulle specie considerati più ’spaventosi’.

Questa esperienza comincia con una gita a Calci e un laboratorio sugli insetti. Abbiamo capito che anche gli insetti più ’spaventosi’ sono fondamentali per ambiente e ecosistema. L’esperta ci ha spiegato soprattutto l’impollinazione, la funzione più importante, anche attraverso giochi divertenti. Nel primo gioco bisognava attaccare uno scotch al polpaccio e, senza usare le mani, prendere una pallina gialla immaginandola come polline. Questo ci ha fatto capire la difficoltà e l’impegno delle api ogni giorno. Nel secondo gioco si formavano squadre con ’soffiatori’ e un portiere: bisognava far entrare una pallina in un ciotolino soffiando, come in una specie di calcio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il laboratorio: gli insetti raccontati ai non vedenti

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