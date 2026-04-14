Il Gruppo dei creditori di Marelli annuncia il piano per la nomina di Laurent Favre a futuro CEO della società

Il gruppo di creditori di Marelli ha comunicato un piano per nominare Laurent Favre come nuovo CEO della società. La decisione è stata annunciata attraverso un comunicato stampa e riguarda la futura guida dell'azienda. La notizia coinvolge direttamente le parti interessate e si inserisce in un contesto di riorganizzazione aziendale. La nomina di Favre rappresenta un passaggio importante per il percorso strategico dell’azienda.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Greenwich, Connecticut, 14 aprile 2026 PRNewswire — Il Gruppo dei creditori di Marelli, fornitore globale di tecnologie per la mobilità nel settore automobilistico, ha annunciato oggi che intende nominare Laurent Favre a futuro Chief Executive Officer della società. Favre lavorerà a stretto contatto con il Gruppo dei creditori per sostenere la ristrutturazione in corso e la pianificazione strategica di Marelli e prevede di subentrare al Chief Executive Officer “ad interim” Frederick A. “Fritz” Henderson. Marelli ha nominato Henderson oggi nell’ambito della transizione dall’attuale CEO David Slump. ...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Gruppo dei creditori di Marelli annuncia il piano per la nomina di Laurent Favre a futuro CEO della società Donald Trump annuncia la nomina di Kevin Warsh a presidente della FedIl 30 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh a presidente della Federal reserve (Fed), la banca... Piano di risanamento. Pro-Gest sottoscrive l’accordo con i creditoriUna notizia che ha effetti anche ‘sestesi’ quella relativa all’accordo sottoscritto con i creditori da Pro-Gest a supporto del piano di risanamento e... Argomenti più discussi: Marelli, creditori indicano Laurent Favre come CEO dopo interim a Fritz Henderson; Il Gruppo dei creditori di Marelli annuncia il piano per la nomina di Laurent Favre a futuro CEO della società; Marelli cambia ceo: Fritz Henderson ad interim, poi toccherà a Laurent Favre. Nuovi vertici per l’uscita dal Chapter 11; Marelli: Fritz Henderson nominato Ceo ad interim, poi subentrera' Laurent Favre.