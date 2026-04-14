Il governo italiano sospende l’accordo di difesa con Israele
Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico di un accordo di cooperazione in materia di difesa con Israele. La misura interessa le disposizioni relative alla collaborazione tra i due paesi in ambito militare e strategico. La sospensione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le attività previste dal precedente accordo, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze immediate.
“Alla luce della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”, ha dichiarato Meloni a Verona, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa italiane. Una fonte del ministero della difesa ha precisato che una delle conseguenze è che l’Italia non collaborerà più con Israele nell’addestramento militare. Un portavoce del ministero degli esteri israeliano non ha risposto nell’immediato a una richiesta di commento della Reuters. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali.🔗 Leggi su Internazionale.it
La MELONI annuncia stop ACCORDO DIFESA con ISRAELE
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Cos’è l’accordo sulla Difesa tra Italia e Israele che il governo Meloni ha «sospeso»: quali sono gli obblighi e cosa succede oraLa decisione è stata presa ieri, ultimo giorno in cui l’accordo (con rinnovo tacito e automatico annuale era da considerarsi valido): l’accordo...