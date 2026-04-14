Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico di un accordo di cooperazione in materia di difesa con Israele. La misura interessa le disposizioni relative alla collaborazione tra i due paesi in ambito militare e strategico. La sospensione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le attività previste dal precedente accordo, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze immediate.

“Alla luce della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”, ha dichiarato Meloni a Verona, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa italiane. Una fonte del ministero della difesa ha precisato che una delle conseguenze è che l’Italia non collaborerà più con Israele nell’addestramento militare. Un portavoce del ministero degli esteri israeliano non ha risposto nell’immediato a una richiesta di commento della Reuters. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il governo italiano sospende l’accordo di difesa con Israele

La MELONI annuncia stop ACCORDO DIFESA con ISRAELE

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Cos’è l’accordo sulla Difesa tra Italia e Israele che il governo Meloni ha «sospeso»: quali sono gli obblighi e cosa succede oraLa decisione è stata presa ieri, ultimo giorno in cui l’accordo (con rinnovo tacito e automatico annuale era da considerarsi valido): l’accordo...