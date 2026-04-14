Il governo e il rischio diesel a 2 euro e 50 cent

Il governo ha annunciato un prezzo di 2,50 euro al litro per il diesel e di 2,55 euro per la benzina. Una tabella che mostra l’aumento dei prezzi durante il blocco dello Stretto di Hormuz suggerisce che l’esecutivo si sta preparando a possibili scenari peggiori. La previsione si basa su dati storici relativi a tensioni internazionali che riguardano il settore energetico. La situazione ha generato attenzione tra gli operatori del settore e i consumatori.

Il governo prevede un prezzo di 2,50 euro al litro per il diesel e di 2,55 euro per la benzina. La tabella che riporta la crescita dei prezzi per il blocco dello Stretto di Hormuz conferma che l’esecutivo si prepara al peggio. Ovvero, spiega oggi Repubblica, allo scenario che prevede lo stallo del Golfo. E ipotizza che tra aprile e luglio i prezzi dell’energia schizzino verso l’alto. Le previsioni sono una stima della media europea. E quindi potrebbero essere più bassi rispetto ai picchi. Il diesel a 2 euro e 50 centesimi. Il governo prevede per il diesel una forbice tra 2,1 e 2,5 euro al litro (+61% rispetto a gennaio) e per la benzina 2,15-2,55 euro (+57%).🔗 Leggi su Open.online Per Geolier Tutto è possibile: «Forse non volevo fare un pezzo con 50 Cent, io volevo essere 50 Cent»Mentre la città si svuota, in quel piccolo frammento di tempo che passa tra la fine di tutti i preparativi per Natale e poi l’effettivo ritorno a... Il prezzo dei carburanti continua a salire: a Parma il diesel sfiora i 2 euro e 50I prezzi della benzina e soprattutto del diesel continuano a salire, anche durante le festività pasquali, nonostante la proroga del decreto accise da... Nigeria : Dans les coulisses du plus grand trafic de pétrole illégal - Documentaire Monde - KM Malagò contro Abete: la corsa al trono della Figc e l’ombra del governo. L’ipotesi del terzo uomo x.com Begoña Gómez potrebbe andare a processo per i presunti reati di traffico di influenze, corruzione, malversazione e appropriazione indebita. Ira del governo per le accuse di responsabilità nel caso. L’ordinanza notificata durante la visita ufficiale in Cina del pre - facebook.com facebook