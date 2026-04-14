I future sul gas naturale scambiano in calo del 3,17% a circa 44,94 euro al MWh, dopo aver registrato un aumento nella seduta precedente. Le quotazioni ad Amsterdam riflettono le oscillazioni legate alle trattative con l'Iran e alle possibili intese in vista di un accordo. La giornata si apre con un calo, seguendo le variazioni dei mercati delle materie prime dopo la corsa della vigilia.

Dopo la corsa della vigilia i future sul gas naturale, scambiati ad Amsterdam, ritracciano. L' Iran e un possibile accordo sono sempre il motore delle oscillazioni sui mercati delle materie prime e il Ttf scambia ora in calo del 3,17% a 44,94 euro al MWh.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gas ritraccia, -3% in avvio di seduta

Il gas decolla ad Amsterdam, +10,45% in avvio di sedutaVero e proprio decollo in avvio di seduta per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam.