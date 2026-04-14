Il cranio spaccato la caviglia amputata con l'ascia | così in tre hanno quasi ucciso uno studente a Roma
A Roma, uno studente è stato aggredito da tre persone di 19, 20 e 36 anni, che lo hanno colpito con un oggetto contundente e lo hanno lasciato con il cranio spaccato e la caviglia amputata. I tre sono stati accusati di tentato omicidio premeditato. Prima dell’attacco, avrebbero minacciato lo studente attraverso videochiamate e messaggi sui social. La vittima si trova ora in ospedale in condizioni gravi.
I tre, di 19, 20 e 36 anni, sono accusati di tentato omicidio premeditato. Prima dell'aggressione avrebbero minacciato lo studente con videochiamate e messaggi sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it
Roma, 85enne colpisce la nuora più volte con un’ascia: è gravissimaPaura nel quartiere Gianicolense dove un anziano si è scagliato contro la nuora armato di ascia e l'ha colpita, mandandola in ospedale.
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La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques Moretti e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. Nel fascicol - facebook.com facebook
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