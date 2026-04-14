Il cranio spaccato la caviglia amputata con l'ascia | così in tre hanno quasi ucciso uno studente a Roma

A Roma, uno studente è stato aggredito da tre persone di 19, 20 e 36 anni, che lo hanno colpito con un oggetto contundente e lo hanno lasciato con il cranio spaccato e la caviglia amputata. I tre sono stati accusati di tentato omicidio premeditato. Prima dell’attacco, avrebbero minacciato lo studente attraverso videochiamate e messaggi sui social. La vittima si trova ora in ospedale in condizioni gravi.