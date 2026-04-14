Il consulente della società | Ai playout conterà l’aspetto fisico Iozzelli sul mercato | In giro pochi giocatori

Domenica si sono disputate le ultime partite di regular season, con esiti che hanno deciso le retrocessioni e le qualificazioni ai playoff. La sconfitta della Sella Cento ai playout è arrivata dopo una prestazione che, sebbene combattuta contro la capolista, non è bastata a evitare la retrocessione. Nel frattempo, la vittoria di Forlì ha sancito la qualificazione della Benedetto XIV alla fase finale, chiudendo così le speranze di altre squadre.

I risultati di domenica hanno condannato la Sella Cento ai playout: i biancorossi non hanno sfigurato al cospetto della capolista Scafati, ma la contemporanea vittoria di Forlì ha determinato la matematica partecipazione della Benedetto XIV alla post season. Quest’anno è prevista una sola retrocessione, quindi ci sarà un doppio turno di play out: 16esima contro 19esima e 17esima contro 18esima, le perdenti si affronteranno in un ulteriore serie dalla quale uscirà la squadra retrocessa in B nazionale. Giulio Iozzelli da una settimana è tornato a Cento in veste di consulente: la settimana scorsa c’è stato l’avvicendamento in panchina tra Di Paolantonio e Bonacina, adesso il compito del dirigente toscano sarà quello di individuare e firmare il giocatore da aggiungere al roster biancorosso orfano del play titolare Berdini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il consulente della società: "Ai playout conterà l’aspetto fisico». Iozzelli sul mercato: "In giro pochi giocatori» Ribaltone Sella: via Nicolai, torna Iozzelli. Cambia il gm, summit sul mercato per il playScossone in casa Benedetto XIV Cento: l’ennesima sconfitta in volata contro l’Urania Milano, la crisi di risultati che ha portato la Sella in zona... Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: «Sono ossessionato, ma stanco no. La società lavora ininterrottamente sul mercato. Da chi mi aspetto di più? È un po’ come fare il minatore…»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Tiro Libero - Settimanale dedicato al basket toscano.Conduce: Leonardo Cecconi con Mario Boni e Giulio Iozzelli - facebook.com facebook