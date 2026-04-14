Il Comune di Torino arruola gli umarell per controllare l' andamento dei cantieri del Pnrr

A Torino, alcuni pensionati sono stati incaricati di monitorare lo stato dei cantieri del Pnrr, diventando una presenza abituale nelle aree di lavoro. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti, tra simpatia e battute ironiche, poiché si tratta di cittadini anziani che osservano con attenzione i lavori in corso. La presenza di questi volontari è diventata un aspetto visibile nelle zone interessate dagli interventi pubblici.

La classica schiera di interessati pensionati affacciata sul cantiere scatena tenerezza ma anche ironie. Secondo il capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo, può rappresentare pure un'utilità per il Comune. Nel Consiglio comunale di ieri, 13 aprile, in Sala rossa, è stata approvata la mozione.🔗 Leggi su Torinotoday.it Torino, gli "umarell" saranno reclutati per controllare i cantieriI pensionati che guardano un cantiere, e magari commentano pure la bontà dei lavori in corso.